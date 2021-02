Reviva intensa clasificación de Everton contra Tottenham en la FA Cup

Everton recibe a Tottenham por la quinta ronda de la tradicional FA Cup.

FINAL DEL PARTIDO, A CUARTOS DE FINAL EVERTON, QUE SUO SUFRIR CONTRA TOTTENHAM, QUE NUNCA RENUNCIÓ...



Minuto 26- Rechaza a lo 'maldita sea' Everton todo lo que le cae en el área.. ahora Doucouré... a 3 minutos de los cuartos de final de FA Cup



Minuto 23- Cobro raro de Kane, suerte para Everton porque pegaba en el hombro de Davies...



Minuto 22- Tremendo tiro libre conceden por falta de Holgate a Vinicius, al borde del área de Everton



Minuto 17- Nuevo intento de Everton, otra vez le ganan a Dávinson y Keane la manda afuera



Minuto 15- Sigurdsson supera a un agotado Dávinson y tapa Lloris de milagro... ¡se salvó Tottenham!



DESCANSO DEL TIEMPO EXTRA



Minuto 16- Despeje de Dávinson le queda a Sigurdsson, que lo manda por arriba... ellos corren sí, pero el cansancio ya pesa



Minuto 7- ¡Goooolll de Everton!!! ¡Goool de Bernard!! Fabuloso pase filtrado de Sigurdsson y definición impecable para el 5-4 parcial



Minuto 4- ¡Se salvó Everton! Espectacular jugada, taco de Lamela y entraba Kane para definir, pero adivinaba Olsen y cortaba justo



¡TERMINAN LOS 90 MINUTOS! ¡A TIEMPO EXTRA!



Minuto 82- ¡Gooooollll de Tottenham!!! ¡Gol de Kane!! Ahora fallaba Doucouré y se le escapaba casi nadie, Kane, para marcar el 4-4 parcial



Minuto 81- De la raya sacaba Docuouré el empate



Minuto 76- Llegaba Dele Alli en Tottenham



Minuto 75- Mal cálculo de Mina ante Son, se salva el colombiano...



Minuto 74- Por fin despierta Bernard para el centro a Keane que no capitaliza el defensor



Minuto 72- Tremendo intento de Lamela a la salida del tiro de esquina, remate frontal apenas por arriba



Minuto 70- Sale Iwobi inédio, llega Bernard al juego



Minuto 68- ¡Gooolll de Everton!! ¡Doblete de Richarlison!! Reclamaban en Tottenham el fuera de juego del atacante pero lo habilitaba Dávinson sobre la línea y otra vez arriba el local 4-3. ¡Siete goles! De todo se puede criticar pero no falta de ambición en Goodison Park



Minuto 61- Se anima Sigurdsson pero se le va alto el remate



Minuto 57- ¡Goooooollll de Tottenham!! ¡¡Doblete de Dávinson!!!! De nuevo le gana a Sigurdsson y se quiere morir el islandés cuando ve la pelota adentro, de puntazo define el colombiano y se empata el partidazo 3-3



Minuto 55- Remate de Son, desactiva a tiempo Keane



Minuto 53- Se va lesionado el goleador y figura e ingresa Coleman... Dolor de cabeza para Ancelotti



Minuto 52- No espera más Mourinho y va Harry Kane al campo por Bergwijn... y se prenden las alarmas por lesión de Calvert-Lewin



Minuto 46- Dura entrada de Lamela a Richarlison, hay que parar para atenderlo



¡SE JUEGA SEGUNDO TIEMPO DE UN PARTIDAZO!



¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Ritmo trepidante, Tottenham ganaba con gol de Dávinson, pero remontaba Everton de la mano de Calvert-Lewin y al cierre marcaba Lamela para el 3-2 parcial. ¡Cinco goles en un tiempo! ¡Fútbol inglés, SIEMPRE!



Minuto 45- ¡Gooolll de Tottenham!! Tremenda pared de Son con Lamela y el argentino aprovecha que le toca la pelota a Mina y la acomoda para el 3-2.



Minuto 44- ¡Ay Dávinson!! Error craso, se confió y Richarlison le robó la pelota, a tiempo salió Lloris y salvó al colombiano



Minuto 43- ¡Gooooolll de Everton!!!! Cobro a sangre fría de Sigurdsson, engaña a Lloris y ahora el que perdía está ganando 3-1. ¡Espectacular reacción!



Minuto 41- ¡Penalti para Everton! Falta de Alderweireld a Calvert-Lewin, recontra figura del partido



Minuto 37- ¡Y sigue derecho Everton! ¡Gooooll de Richarlison!!!! Hermosa asistencia de Calvert-Lewin y Richarlison abre la pelota y remata cruzado, imposible para Lloris. Ahora gana 2-1



Minuto 36- ¡Goooool de Everton!!! Fría definición de Calvert-Lewin, potente remate y algo de complicidad del arquero Lloris para el empate 1-1



Minuto 34- ¡Choque de trenes! Cabezazo de Mina en el tiro de esquina y Dávinson estorbaba para el desvío



Minuto 32- Erraba en la salida Everton y de contragolpe por poco castiga Son, volvió a tiempo Godfrey



Minuto 31- Tremenda cabalgata de Lucas Moura, buen remate de Bergwijn y otra ve bien ubicado Olsen



Minuto 27- Nuevo intento de afuera de Tottenham, Lamela prueba a un seguro Olsen



Minuto 26- ¡Qué riflazo! No se sabe qué fue mejor, si el potente remate de Son o la espectacular reacción de Olsen sacándola arriba... (se le pasaba la pelota a Mina, a propósito)



Minuto 18- Se le pasa a Dávinson, la pelota le queda a Calvert-Lewin, pero vuela al palo Lloris a tiempo



Minuto 16- Reacciona Everton después de unos minutos sin saber bien qué hacer: remate de afuera de Godfrey que tapa bien Lloris



Minuto 15- No hace pie Everton, tímido intento de Iwobi, por izqueirda se aproximaban pero se barría bien Dávinson, jugando un partidazo



Minuto 3- ¡Gooool de Tottenham!! ¡Golazo de Dávinson Sánchez! Soberbio salto para superar a Sigurdsson y marcar de cabeza el 0-1.



Minuto 1- ¡Salvada de Olsen! Antes de que se cumpleira el primer minuto el cabezazo de Lamela lo tapó de manotazo



¡SE JUEGA EN GOODISON PARK!



A LA ESPERA DE QUE RUEDE LA PELOTA...



Todo está listo en Goodison Park...



Carlo Ancelotti no quiso correr riesgos y prefirió guardar a James Rodríguez para el fin de semana, mientras José Mourinho le dio voto de confianza a Dávinson Sánchez nuevamente.