A Mina y a todos les pintan la cara: así goleó M. City a Everton

No hay que empezar con las críticas, que por qué no pudo aguantar, que cómo no dar más pelea en pleno compromiso con la zona de descenso, que al menos se pudo inquietar: el enemigo es uno de los mejores del mundo, por favor.

Y con todo y eso se ilusionó poco más de media hora Everton en el duelo contra Manchester City, ese que todos los entrenadores ponen en la columna de pérdidas programadas al inicio de cada temporada. Fue una derrota 3-0 que siempre puede ser peor ante semejante banda que tiene Guardiola.

​

Fue titular Yerry Mina después de su buen rendimiento contra Brighton, pero esta vez poco pudo hacer. Y no por falta de iniciativa: en el arranque del juego se cansó de hablar -y provocar- a Haaland y a los 15 le dio un pellizco a Laporte que este le respondió, harto del acoso. Mina siendo Mina.



Pero a los 37 cayo la resistencia cuando Gundogan se quitó de encima a su marcador con una jugada de puro barrio y metió un puntazo de espaldas al arco para el 1-0 parcial.

​

Pasó un minuto y Haaland, antes de dar un respiro, anticipó a todos y metió un golazo por los aires... cuando extrañamente a Mina le asignaban otra marca. ¿Por qué si hasta ahí le había ganado los duelos al noruego? para evitar la roja, tal vez, habrá pensado su DT. Mala apuesta: 2-0 a los 38.

​

Siempre fue más, mucho más el visitante y los goles eran solo una consecuencia: a los 51 volvió a aparecer Gundogan, ahora con un golazo de tiro libre, para el 3-0 final.

​

Rotó Guardiola a los que jugarán en Champions con la victoria asegurada y Everton, que apenas tuvo un cabezazo de Tarkowski sobre el final y algún otro intento tímido, prefirió evitar la humillación.

​

El City tiene ahora 85 puntos, cuatro más que Arsenal, en la pelea por el título. En la parte baja. Everton a un solo punto de la zona roja del descenso: tiene 32 unidades, una más que Leeds y dos más que Leicester.