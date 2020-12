Otra vez con Mina y sin James: Everton, a examen contra duro Arsenal

Equipo que gana no se toca... a menos que sea absolutamente necesario. Y esta vez lo es para Everton, que recibe a Arsenal el sábado (12:30 p.m. hora colombiana) por la Premier League.

El técnico Carlo Ancelotti debe reemplazar al lesionado Allan, una pieza clave en el medio campo durante la fantástica recuperación, con dos triunfos nada menos que frente a Chelsea (1-0) y Leicester (0-2), que tiene al equipo en la quinta casilla de la tabla, con 23 unidades y a 8 de Liverpool.



No es un detalle menor haber ajustado los problemas defensivos, los más gruesos durante el bache de cinco juegos sin victorias, y por eso preocupa la ausencia del brasileño. En esa zona tendrá que ajustar con la presencia de un enorme Doucouré, uno de los mejores de la cancha contra Leicester, quien ahora tendrá a Andre Gomes por la derecha y a Sugurdsson por la otra punta. En la retaguardia se mantendrían los mismos cuatro de siempre, con Mina y Keane liderando, y sin Coleman, quien está disponible tras superar su lesión pero podría no ser inicialista.



En la tarea creativa tampoco contará con James Rodríguez, quien sigue sin estar disponible por un problema en la pantorrilla. Ancelotti no está preocupado por perderlo tres partidos seguidos y ha dicho que espera tenerlo contra Manchester United por la Carabao Cup y que no lo arriesgará. Se mantendrían los tres de arriba, con Iwobi, Calvert-Lewin y Richarlison, otra de las figuras de la última victoria.



Alineaciones probables:



Everton: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Godfrey; Gomes, Doucouré, Sigurdsson; Iwobi, Calert-Lewin, Richarlison

Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, D. Luiz, Tierney; Elneny, Ceballos; Pepe, Lacazette, Saka; Aubameyang