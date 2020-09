La operación salida de Everton: refuerzos como James obligan a vender

Es la misma historia, pero al revés: llegan refuerzos que el técnico ha pedido, que el club se ha esforzado (económicamente) en conseguir, que tienen cartel internacional y son promesas y al olvido se van todos los esfuerzos de aquellos que estaban en la nómina antes, que lucharon pero no pudieron, que anhelaban una oportunidad para la revancha.

Le pasó una y otra vez a James Rodríguez en Real Madrid, cuando los Asensio, Isco, Vinicius, Rodrygo y hasta Valverde estuvieron antes que él en la fila, sin importar si era justo o no.



Ahora ve la película desde el otro lado del salón: es el refuerzo costoso, el de la confianza del DT, el que después de lo que mostró en el debut va a jugar sí o sí. Y en su lugar, tres infortunados espectadores: Alex Iwobi, Moise Kean y Theo Walcott.



Ellos son los hombres señalados por Carlo Ancelotti para salir, ante la llegada con lujo y el tremendo triunfo contra Tottenham a cuestas, de Allan, Abdoulaye Doucoure y el propio James Rodríguez.



Los tres tuvieron ocasiones en la última temporada y no la aprovecharon, pues el equipo terminó en el puesto 12, lejos de las aspiraciones en la temporada 2019/2020.



Según el diario The Mirror, los recientes fichajes del director deportivo Marcel Brands no dieron resultado y se irían a pesar de haber movido la caja registradora hace muy poco.



El caso más llamativo es el de Moise Kean, de solo 21 años y quien 12 meses atrás costó 29 millones de euros: más que cada uno de los tres recientes fichajes. Por edad, por proyección, porque venía de Juventus, nada menos, se esperaba un rendimiento que se resume fácil: 2 goles en 34 partidos. No parece que el último gol en la Carabao Cup vaya a cambiar el escenario.



La realidad es que su aporte ha sido muy poco para pelear un lugar, pero tiene contrato hasta 2024, así que hay que moverse pronto para encontrar, al menos, un préstamo lucrativo para que no siga perdiendo valor en Liverpool.



Y lo de Iwobi, de 24 años, también es igual de preocupante: costó 43 millones de euros pero marcó solo 3 goles en 29 partidos (dos en Premier, uno en Copa de Liga) y no ha cumplido ni en la mitad el perfil que traía del Arsenal. Otro con contrato hasta 2024 que hay que ubicar pronto.



Lo de Theo Walcott confirma que se trata de jugadores que sí tuvieron oportunidad pero no rindieron: 29 partidos, 2 goles en la última temporada. Llegó con Sam Allardyce en 2018 pero su contrato expira en junio de 2021 y, a sus 31 años, es poco lo que puede hacer para evitar la salida inminente, más cuando un hombre como James bien puede jugar por el extremo derecho, su posición.



Y atentos que podrían no ser los únicos tres 'descabezados' por Ancelotti, pues The Mirror asegura que 'en capilla' están Cenk Tosun, Bernard y Gylfi Sigurdsson, este último con más opciones que todos pero sin sentirse nunca cómodo en el esquema del DT italiano.



Para la libreta, tres nombres más en la línea de salida, si es que llegan ofertas: Sandro Ramirez, Yannick Bolasie y Mo Besic. El que levante la mano se los lleva.



No se extrañarán pues, a los hombres que ya se estrenaron en Everton, podrían sumarse otros otros fichajes como el mexicano Hirving Lozano, otra de las debilidades de Ancelotti, quien podría convencer a Chelsea de un préstamo por Fikayo Tomori.



De esta manera, el más querido de los italianos en Colombia empieza a trabajar, ahora sí, con un equipo hecho a su medida. Sabe que no tiene excusas pero sus sensaciones son la mejores tras el buen debut de su 'tridente' del medio campo, liderado por James, con Allan y Doucouré. El trabajo en la zaga está hecho y ahora solo hay que pulir la definición de Richarlison y ajustar alguna pieza más. La era del italiano empieza y la guillotina pasará, inevitablemente.