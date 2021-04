La fórmula de gol de James: provocador y ¿candidato a Balón de Oro?

Richarlison es un dolor de cabeza constante para los rivales de Everton: tiene velocidad, olfato, media distancia, sacrificio para la marca. No se le puede perder pisada...

¿Tanto como para merecer un Balón de Oro? Para su entrenador, Carlo Ancelotti, sí, no hay duda: "Si dijo eso es porque ha visto algo en mi desarrollo. Ha visto que soy capaz de convertirme en un futbolista de primera. Eso significa que daré todo y buscaré desarrollarme y evolucionar aún más. Él confía en mí y yo confío en él, así que lo daré todo para desarrollarme", comentó el propio atacante en entrevista con el diario Metro.



Para el brasileño, hay un antes y un después del DT italiano en Everton: "se puede ver en esta temporada cuánto ha evolucionado el club con Carlo Ancelotti a cargo. Buscábamos ganar la FA Cup o la Carabao Cup. Desafortunadamente, fuimos eliminados".



Ahora, contra Tottenham y Arsenal, la revancha está servida: "nos enfrentamos a dos equipos de gran calidad. Pero nos estamos desarrollando y ahora estamos buscando un lugar en la Europa League o Champions League. Lucharemos hasta el final de la temporada para lograrlo porque es lo que el club y los aficionados se lo merecen ".



No quiere decir que, mientras tanto, no haya tiempo para la diversión y si es haciendo bromas a los hinchas rivales, mucho mejor.



En una época en la que todo el mundo se ofende por todo. Richarlison parece disfrutar la provocación: cuando Real Madrid eliminó a Liverpool de la Champions, subió a sus redes una foto con Vinicius Jr, figura de la llave... los hinchas rojos estallaron y él se dedicó a responder muchos de los ácidos comentarios con bromas.



"Siempre me gusta reírme con la gente. Sé que los aficionados del Liverpool no me quieren, pero me gusta reírme con ellos, así que siempre respondo en broma. Eso es parte del fútbol. Creo que no debes tomártelo en serio y debes divertirte. También me ayuda a aprender inglés. Interactuar con la gente y los fanáticos tanto como sea posible, particularmente aquí en Inglaterra, me ayuda a desarrollar mi inglés", dijo.



Gran manera de mejorar el idioma... No deja de ser exótico un muchacho con ganas de divertirse y sin miedo de parecer siempre tan políticamente correcto.