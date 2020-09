No todo es color rosa: quejas a Ancelotti por poco juego en Everton

Everton ganó seis puntos de seis posibles en la Premier League, sus refuerzos brillan, la figura del técnico Carlo Ancelotti se agiganta. Pero no necesariamente es todo color rosa.

El italiano empieza a escuchar quejas al interior de su plantilla, por un asunto que se veía venir: hay inconformidad por la llegada de refuerzos, que está dejando fuera de los planes a quienes estaban ahí en la temporada pasada.



El primero en levantar la mano ha sido el joven Anthony Gordon, de 19 años, quien se quedó fuera del equipo en la primera jornada de la Premier. El DT confesó que quedó "encantado" de verlo tocar la puerta para preguntarle por qué no había jugado.



"Quería una explicación y le expliqué que la plantilla es realmente competitiva y, a veces, puede suceder que los jugadores no estén involucrados", dijo Ancelotti. "Pero esto no significa que no crea en ellos. Creo que tuvo la oportunidad contra Salford de mostrarnos su calidad, aprovechó la oportunidad porque jugó muy bien... A veces puede suceder, también para jugadores importantes, que los jugadores no estén involucrados en el juego. Esto es lo que puede suceder en todos los equipos competitivos", explicó.



Por las dudas, Gordon estará contra Fleetwood Town por la Carabao Cup para la eliminatoria de la tercera ronda del torneo.



Pero hacia el futuro, Ancelotti ha pedido a la dirección deportiva que reduzca el tamaño de la nómina antes de que termine el actual mercado, pues las molestias pueden volverse inmanejables.



Y es que con James, Docouré y Allan jugando a gran nivel, es difícil para los demás hacerles sombra y eso, que bien puede tomarse como competencia interna, también tiene el riesgo de ser un lío complicado cuando la temporada avance. Ya pasó en el Real Madrid con el propio Ancelotti. Por eso advierte que hay que moverse rápido.