¡Le calló la boca! Ex-Tottenham le pidió disculpas públicas a James

James Rodríguez ha vivido unas semanas de ensueño en Inglaterra, su rendimiento con el Everton lo ha puesto dos veces consecutivas en el equipo de la semana y ya suma tanto un gol como una asistencia. Inicio espectacular en la Premier.



Justamente lo anterior no ha pasado desapercibido por la prensa británica, que lo halaga continuamente y exalta sus condiciones técnicas. Tal sorpresa llegó hasta el punto en que un reconocido ex-futbolista pidió disculpas al volante colombiano por no haber confiado en su talento.

Se trata de Darren Bent, el ahora comentarista aseguró en su momento no estar seguro por el fichaje de James, argumentando que no es “determinante” a la hora de defender y que su estilo de juego estaba más orientado hacia equipos “que controlan el juego como Real Madrid y Bayern”.

Pues bien, el ex-Real Madrid se puso los cortos, la rompió en el Tottenham Hotspur Stadium y a la semana siguiente se estrenó con gol-asistencia en Goodison Park. Calló absolutamente a todos sus detractores.

En la emisora británica ‘TalkSPORT’, Bent pidió disculpas públicamente a James: “¿Sabes qué? Voy a levantar las manos aquí. Yo fui uno de los que dijo que él realmente tendría que luchar muy duro acá. Me disculpo con Rodríguez, y con los fanáticos del Everton”.