¿El próximo será James? Everton confirma la salida de un jugador

Desde que llegó Rafa Benítez al Everton, el entrenador se ha encargado de ir moldeando su plantel como le apetece, por eso se han dado fichajes y se ha presentado salida de jugadores. Este jueves, una nueva transferencia se confirmó.



Mientras que James Rodríguez sigue pendiente de su futuro, pues ya le dijeron que podría conseguir otro equipo si consigue la oferta adecuada, uno de sus compañeros se despidió para irse a jugar a Emiratos Árabes Unidos.



Así, el Sharjah FC ha fichado al brasileño Bernard por dos temporadas. El extremo no jugó mucho en la última temporada y el equipo inglés le permitió su salida para alivianar cargas económicas y depurar su plantel.



“Estoy satisfecho de lo mucho que me dediqué y me esforcé por ser lo mejor de mí en todos los entrenamientos y partidos, y le pido a Dios que siga bendiciendo a todos los amigos que dejé en el club y esperando que el Everton vuelva a las glorias que se merece”, escribió Bernard en redes sociales, despidiéndose de los ‘toffees’.