¿Manchester United sí extraña a CR7? Ten Hag en estado de preocupación

La salida de Cristiano Ronaldo después de sembrar la polémica con la entrevista con Piers Morgan y sus declaraciones incendiarias acerca de Erik ten Hag que culminaron con la finalización del contrato con el Manchester United parecieron no preocupar al club, pues tras el regreso de la actividad en la Premier League están invictos con victorias. Sin embargo, ya sin el portugués que firmó un contrato multimillonario con el Al Nassr de Arabia Saudita dejó también la preocupación para el estratega neerlandés.

Y es que, aunque no han parado las alegrías y los triunfos para Erik ten Hag y el Manchester United, la intensidad que tiene la Premier League los condiciona para el futuro. El ex Ajax de Ámsterdam mencionó que está a gusto con el plantel que tienen, y, pese a que cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo no quiso responder mucho acerca de ese tema, parece que sí le empieza a preocupar la salida del luso.



Marcus Rashford está en un nivel extraordinario y jugadores como Alejandro Garnacho, Anthony Martial también completan una delantera importante que marca la actualidad positiva del Manchester United. Sin embargo, la intensa Premier League condiciona a Erik ten Hag que manifestó el deseo de fichar futbolistas para encarar de la mejor manera lo que resta de temporada. Además, saben que tienen la Uefa Europa League todavía en donde enfrentarán al Barcelona.



La ausencia de Jadon Sancho también marca la necesidad que tienen de fichar delanteros. Erik ten Hag fue consultado sobre el momento que viven y la temporada que se avecina y no ocultó su deseo de contratar, “creo que tenemos un buen equipo cuando todos los jugadores están disponibles. Pero con tantos partidos por delante, creo que es necesario fichar”.



Cristiano Ronaldo ya no estaba teniendo el protagonismo deseado en el Manchester United, pero sabe que era una pieza importante en el club, por esto mismo, no titubeó en manifestar que necesita un jugador vital, “necesitas uno que pueda tener impacto, de lo contrario sólo estás quemando dinero y no refuerzas la plantilla y eso no te ayuda”. Tarde o temprano, ten Hag se da cuenta que tal vez sí necesitaban al luso en el plantel, por lo menos para encarar la intensidad de temporada que resta.