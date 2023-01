Relación más que fría entre Erik ten Hag y CR7: ‘No hablo del pasado’

Manchester United sacó un gran resultado por la mínima diferencia en condición de visitante ante el Wolverhampton Wanderers. El ‘nuevo proyecto’ de los ‘Red Devils’ sin Cristiano Ronaldo ha empezado de la mejor forma con dos triunfos en el regreso de la Premier League. Nadie lo extraña, pues, tras su salida tóxica con declaraciones en contra del estratega Erik ten Hag, el luso cortó su vínculo contractual con los británicos y apareció un Marcus Rashford que lo hace olvidar.

Sin duda alguna, el rumor que apareció de manera sorpresiva que ponía a Cristiano Ronaldo en la órbita del Al Nassr de Arabia Saudita se confirmaron y el luso firmó un contrato millonario de dos años y medio en tierras saudíes. Quiere ‘experimentar’ una nueva liga y conquistar otro país con su talento y experiencia de sobra. En el Manchester United ya no lo recuerdan. Intentan olvidarlo y es ahí donde, claramente le iban a consultar a Erik ten Hag por el fichaje del luso.



Jamie Carragher envió dardos para Cristiano Ronaldo soltando una comparación con Lionel Messi. Mientras a uno se le acabó la carrera en una entrevista con Piers Morgan, el otro celebró el título que le faltaba: el Mundial. Erik ten Hag no pudo evitar una que otra pregunta acerca del rumbo del portugués, pero intentó ser claro y no volver a tocar el tema después de vencer al Wolverhampton en una nueva jornada de la Premier League.



La relación fue más que tóxica, de acuerdo con las declaraciones que soltó Cristiano Ronaldo en la entrevista con Piers Morgan. Señaló a Erik ten Hag, y el neerlandés fue conciso en la rueda de prensa, “no hablo del pasado, hablemos del futuro”. No se atrevió a dedicarle palabras a CR7, pues sabe que no hay una relación entre ambos. Así enfrió mucho más el trato que se tenían ambos.



Evitó todas las preguntas acerca de Cristiano Ronaldo y se centró únicamente en lo que viene en los próximos días y fechas para el Manchester United. “Hoy dimos un buen paso. Es la primera vez que estamos entre los cuatro primeros, pero no significa nada porque es un largo camino por recorrer. Tenemos que vivir partido a partido, ponernos en condiciones de ganar algo”, sentenció. Silencio rotundo a cada cuestionamiento del fichaje del luso al conjunto saudí.