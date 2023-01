Casemiro lo eligió: 'Puede ser uno de los cinco mejores jugadores'

Sin duda alguna, el cambio de aires le vino bien a Casemiro. Consolidado en el Real Madrid, ahora en el Manchester United tampoco perdió la consistencia, aunque en los primeros partidos que disputó en el conjunto inglés, acoplarse fue muy difícil para el brasileño que al principio alternaba ingresando en los segundos tiempos y arrancando la mayoría de ocasiones en el banquillo de suplentes.



Erik ten Hag le dio la confianza y 'soltó' más a Carlos Henrique Casemiro que se ganó el puesto y ya nadie lo mueve de ahí. Su seguridad defensiva, y su ayuda en la zona ofensiva también han sido componentes que lo han destacado en estos primeros meses en los 'Red Devils'. Casemiro compartió con increíbles jugadores como Cristiano Ronaldo tanto en el Real Madrid como en Inglaterra, pero se sinceró.

Tras el Mundial de Qatar de 2022 en el que no pudo con Brasil llegar más lejos de los cuartos de final y certamen en el que anotó un tanto a lo largo de los cinco partidos disputados, Casemiro regresó a Inglaterra para ponerse a tiro con el Manchester United en dos grandes partidos que disputó, puesto que no fue tenido en cuenta para enfrentar al Burnley en la EFL Cup. Pero, en la Premier League, nadie le pudo quitar su lugar en el mediocampo y brilló dando una asistencia para su compatriota Fred contra el Nottingham Forest y ante el Wolverhampton también jugó.



Un Manchester United nuevo sin Cristiano Ronaldo, pero con un jugador perfecto que se ha vestido del luso y que cada partido deslumbra cada vez más. Marcus Rashford se despidió de Qatar 2022 con la selección de Inglaterra marcando tres goles, y desde que regresó al conjunto británico, no ha parado de anotar en los tres compromisos que disputó.

Burnley sufrió el poder goleador de Marcus Rashford, al igual que el Nottingham Forest, donde también asistió y el Wolverhampton también recibió el golpe de Marcus. El delantero fue suplente en dicho encuentro para cerrar el 2022 y su atrevimiento fue suficiente para marcar el único tanto del juego. Casemiro ha quedado asombrado con Rashford y se sinceró.



Casemiro deslumbrado por el gran nivel de Marcus Rashford mencionó en una entrevista acerca del compañero que más lo ha dejado con la boca abierta en Mánchester, "voy a ser muy honesto contigo, me sorprendió mucho el jugador que es Rashford. En mi opinión, sobre todo conociendo al jugador fuera del campo, si lo hace bien, puede ser uno de los cinco mejores jugadores del mundo".



Paris Saint-Germain ha preguntado en reiteradas ocasiones por Marcus Rashford, pero el Manchester United no ha tenido ninguna intención de venderlo. Y menos ahora con las palabras de Casemiro que alegran a cualquiera. Sin Cristiano Ronaldo, el jugador de los elogios es nada más ni nada menos que el delantero inglés de 25 años.