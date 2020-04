El talentoso mediocentro con pase y gol que busca Arsenal: no es James

Los rumores en medio de la pandemia del coronavirus covid-19 hablan de la Premeir League como posible destino de James Rodríguez. Y en ese entorno, el Arsenal sería el más interesado.

Valdría la pena contarle a Mikel Arteta, el entrenador del equipo, quien según el diario The Sun, está buscando a un mediocentro talentoso, con pase y presencia en el área rival, con asociación y visión de juego, pero más joven que el colombiano y con pasaporte francés.



Se trata de Houssem Aouar, jugador de 21 años, descendiente argelino y nacido en Lyon, y titular sin discusión en el Olympique, el equipo de su ciudad.



Sus impactantes presentaciones han llamado la atención del Arsenal, pero también del Real Madrid, de Juventus y Liverpool, que tendría la intención de invertir hasta 70 millones de euros en esta joven promesa, quien en la actual temporada cuenta con 33 partidos, 7 asistencias y seis goles.



El francés, rival del cucuteño de 28 años (si es que resulta cierto el interés del Arsenal) va punteando en estadísticas, pues el 2019/2020 del jugador del Real Madrid: 13 partidos jugados, 1 gol, 2 asistencias.



​En el panorama estaría también el Manchester City, de Pep Guardiola, quien recientemente opinó sobre el chico: "Es excelente. Tiene mucha calma con el balón en los pies y una excelente técnica". ¡Cuántos no anhelan la mitad de esos calificativos!



Pues así está el pulso el Arsenal, que en todo caso hizo sus acercamientos antes que todos los demás, pero no tendría el músculo financiero para competir contra tantos y tan poderosos pretendientes. Eso jugaría en favor de James... si es que hay juego.