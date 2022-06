Van con todo por socio de Luis Díaz: Bayern le subió a oferta inicial

Medios internacionales aseguran este martes que el Bayern Munich no quiere recibir otro "NO" por respuesta y ha decidido ampliar la oferta que inicialmente le hizo al Liverpool por su atacante, Sadio Mané. Oferta que generó rechazo a través de redes y los medios calificaron de "cómica", "mezquina" y "ridícula".



Aunque siguen sin cumplir las expectativas económicas de los 'Reds', todo dependerá de los ingleses, si acceden o no al negocio que les plantean, pese a estar alejados de la cifra. Mucho se ha dicho que el senegalés quiere asumir nuevos retos y quiere recalar en otra de las grandes ligas. Sin embargo, la cifra que quieren pagar por él no convence.



Los alemanes buscan encontrarle un remplazo de nivel a Robert Lewandowski, a quien vinculan con el FC Barcelona. Inicialmente, Bayern lanzó una oferta por 25 millones de euros (más 5 millones adicionales por objetivos), que fue rechazada de inmediato por el Liverpool. Según información de medios ingleses, recogida por Fichajes, portal especializado en el mercado mundial, ya hay una nueva propuesta.



La oferta que habría hecho ahora el Bayern por Mané sería de 35 millones de euros (sumándole bonificaciones). En Inglaterra han dicho que los 'Reds' pretenden dejar ir a Sadio por 50 millones. BBC dijo que en Liverpool se sentarán a hablar si la oferta supera los 40 millones. La novela continúa.