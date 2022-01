¡Duras críticas! 'Cristiano cree ser más grande que Manchester United'

Cristiano Ronaldo no toma bien ser reemplazado. Y ahora lo sabe el entrenador Ralf Rangnick, quien se atrevió a sacarlo en la victoria de Manchester United por 3-1 contra Brentford y sufrió la pataleta en el banquillo.

Y eso que ni siquiera marcó, pues los goles fueron de Anthony Elanga (55'), Mason Greenwood (62') y Marcus Rashford (77').



"Es normal, es un goleador y quiere marcar goles. Venía de una pequeña lesión y, en mi concepto, es importante guardarle pensando en que tenemos otro partido dentro de pocos días", dijo el conciliador DT cuando le preguntaron por la actitud de su estrella.



Sin embargo, los analistas sí que se concentraron en la reacción del portugués y no ahorraron molestia para calificarlo. "Su ego ofreció un espectáculo innecesario en la victoria del Manchester United. Fue una exhibición innecesaria por parte de Cristiano, que desprende una personalidad de creerse más grande que el Manchester United", afirmó el periodista de la 'BBC', Phil McNulty.



A su turno Andy Townsend, exfutbolista internacional irlandés que pasó por Chelsea y Aston Villa y ahora es comentarista, también exigió que le llamen la atención: "Lo que hizo Cristiano está fuera de lugar. Rangnick o alguno de sus compañeros deberían habérselo recriminado públicamente después del partido, eso le dolería mucho más".



El ambiente interno está lejos de lo que el propio portugués soñó cuando decidió salir e Juventus, donde tuvo problemas similares y hasta provocó que hombres como Juan Guillermo Cuadrado, con muchas temporadas en Turín, le exigiera que mirara su propio rendimiento antes de acabar con el grupo. Ahora el lío principal sería con Harry Maguire, quien no resiste la actitud de estrella de un hombre que, en términos prácticos, tampoco ha hecho diferencia en su regreso a Old Trafford.