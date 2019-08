Fuerte crítica de Guardiola a los premios The Best por los nominados

Pep Guardiola no se guardó nada después de haber ganado la Community Shield este domingo en el partido que enfrentó a su Manchester City con el Liverpool. El juego finalizó 1-1 y se definió desde la tanda de penaltis.

En la rueda de prensa, el entrenador español se tomó un instante para hablar sobre los nominados a los premios The Best, entre los que no hay ninguno jugador de su equipo.

"Estoy un poco sorprendido porque lo hicieron increíble la temporada pasada. Ganamos cinco título y no pudimos estar, al menos una vez allí", dijo sobre el rendimiento del Manchester City en la temporada anterior.

Luego, Guardiola mostró su sarcasmo al referirse a los jugadores que fueron nominados por su buena participación en la Champions. "Quizás porque, ya sabes, son siete juegos (Octavos, cuartos, semifinal y final). Cuando ganas la Champions, estarás ahí. Los otros 10 u once meses no importan para este tipo de premios, de galardones", señaló.

Finalmente, Guardiola señaló que seguirán buscando destacarse colectivamente y personalmente para poder llegar a ese selecto grupo de nominados al mejor jugador de la temporada.

"Es algo injusto, pero es lo que es. Ganamos cinco títulos pero no es suficiente. Quizás debamos ganar seis, o conseguir 250 puntos para ser considerados a los premios la próxima temporada. Lo intentaremos", comentó.