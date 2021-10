Sentido mensaje de Cristiano Ronaldo tras la goleada en Old Trafford

El Manchester United de Cristiano Ronaldo vivió una pesadilla en Old Trafford, luego de ser humillado por el Liverpool en la novena fecha de la Premier League.

Los cinco goles de los 'reds' en el Teatro de los Sueños dejó a Ole Gunnar Solskjær en la cuerda floja y a Cristiano Ronaldo en el ojo del huracán por su fea reacción, producto de la impotencia, contra el joven jugador del Liverpool, Curtis Jones, a quien le pegó algunas patadas estando en el piso.



Finalizado el encuentro, Cristiano Ronaldo se pronunció en sus redes sociales y con un sentido mensaje lamentó el 0-5 en casa. El astro portugués agradeció el apoyo de la hinchada y dejó claro que 'es momento' de empezar a ganar ya que no hay excusas para un resultado como ese.



"A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces, el puntaje no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!", escribió