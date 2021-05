¿El sueño de Old Trafford? Ronaldo cerca de volver al Man. United

Al final de cada temporada, el futuro de Cristiano Ronaldo siempre es una incógnita, pese a su edad, está entre los apetecidos del mercado. Con el cupo de la Juventus a Champions en duda, todo pasaría de ser un rumor a realidad, pues ese sería el punto de inflexión para determinar si el atacante continuará o no en Italia.



El regreso al Real Madrid o Manchester United siempre ha estado entre los rumores, pero el más próximo es el del cuadro inglés. De acuerdo a información del diario AS, el contacto entre ambas partes es una realidad. Ronaldo y la entidad de Old Trafford dejaron claro que les gustaría volver a unirse, luego de 12 años en los que el portugués estuvo en España.



El mismo entrenador de los diablos rojos, Solskjaer, se comunicó con el delantero, que fue su compañero cuando Ronaldo apenas despegaba como jugador. El deseo de la hinchada sería el de volver a ver a uno de los jugadores más relevantes en el presente siglo que dejó muy alto la exigencia en Manchester.



El tema económico no sería el único problema, incluso, todo se definiría dependiendo de lo que ocurra con la Juventus, que sigue peleando por el cupo a Champions, tras no poder volver a ganar la Serie A, quedó relegada a la quinta posición, en posición de Europa League, pero que no satisface para nada las pretensiones a nivel deportivo de Ronaldo.



Incluso la Juventus bajaría considerablemente sus pretensiones económicas, llegando a aceptar 25 millones de euros por su traspaso o un trueque. El tema salarial por parte de Ronaldo no sería problema, el mismo estaría dispuesto a una reducción, debido a que Manchester United no podría pagarle los 30 millones de euros que gana en Italia.