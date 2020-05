Última locura de la Premier League: ¿partidos de menos de 90 minutos?

Tanto se ha dicho sobre el posible reinicio de la Premier League, aun en las condiciones más atípicas, que ya poco sorprenden los anuncios y las especulaciones.

La nueva es cortesía de jefe de la Asociación de Futbolistas del Reino Unido (PFA), Gordon Taylor, quien sugirió que los partidos duren menos de 90 minutos cuando regrese el fútbol.



Menos minutos implicaría, según su idea, menos contacto físico entre jugadores e inclusive más facilidad para planear más partidos, si tuviera éxito la idea de jugar en pocos estadios varios partidos cada día.



Los jefes de la Premier League quedaron sorprendidos con la idea pero no la descartaron pues etán explorando una serie de opciones para mejorar la seguridad de los jugadores y el personal.



"No sabemos el futuro, pero sí sabemos qué propuestas se han presentado, qué ideas se han presentado", dijo Taylor a Radio 4 de la BBC. “La posibilidad de tener más sustitutos, los juegos posiblemente que no duren los 45 minutos completos, las conversaciones sobre estadios neutrales, todo debe estar en consideración. Lo ideal es mantener la integridad de la competencia", añadió.



El jefe de EFL, Rick Parry, también dijo: "No creo que debamos descartar ninguna idea creativa en este momento, dados los desafíos que enfrentamos, tal vez la idea es que aliviaría el cansancio (de los jugadores)".



Por ahora es otra de las muchas iniciativas que están en discusión, en un ambiente inédito por la pandemia del coronavirus covid-19 y en una necesidad apremiante de recuperar la competencia para paliar la crisis económica. Este viernes los jefes de la Premier League tendrán una neuva reunión, a la espera de los anuncios que el primer ministro haría este jueves sobre el aislamiento en el Reino Unido.