¡Por desobediente! Regaño público a jugador del Everton, de Yerry Mina

En medio de la preocupación mundial por el coronavirus covid-19 y cuando en decenas de países se cumplen rigurosas cuarentenas, no faltan las tonterías.

La última, que publicó el diario británico 'The Sun', es cortesía de Oumar Niasse, futbolista de Everton, compañero de Yerry MIna.



Según el medio, en la noche del pasado miércoles, policías de incógnito detuvieron el lujoso vehículo Mercedes Benz en las calles e Manchester, que era conducido por el jugador, quien no usaba cinturón de seguridad e iba acompañado por otro hombre y dos mujeres.



'The Sun' reveló la policía reprendió al delantero con firmeza: "Lo que están haciendo está totalmente fuera de lugar. Como futbolista de la Premier League ha puesto a todos aquí en peligro. Es totalmente vergonzoso".



El jugador podría enfrentar también sanciones internas en su club por no respetar la normativa nacional, impuesta por el primer ministro británico Boris Johnson, quien confirmó que sufre el virus.