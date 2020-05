Otra preocupación en la Premier: clubes respetarían miedo de jugadores

El coronavirus covid-19 no da tregua en Reino Unido, donde hay más de 30.000 víctimas mortales y las medidas del Gobierno, en vez de avanzar a la normalización como en el resto de Europa, podrían ser más radicales.

Ese golpe se sentirá directamente en una Premier League que tiene la ilusión de volver a la competencia el 12 de junio para evitar, según sus jefes, la quiebra o incluso la desaparición del algunos clubes.



Sin embargo, no hay consenso pues al menos nueve clubes estarían convencidos de permitir que sus jugadores opten por no regresar a los partidos si tienen miedo de contraer el virus.



Algunas estrellas, entre ellas Sergio Agüero, del Manchester City, han expresado su preocupación por la posibilidad de infectar a los miembros de la familia si la liga regresa el próximo mes. Prefieren esperar a que exista una vacuna.



Según el diario The Sun, no son solo clubes de la parte baja de la tabla sino también algunos de la punta los que decidieron respetar el miedo que sienten los futbolistas.



Dice la fuente que un club ya ha estado en contacto con sus jugadores por correo electrónico para confirmar que no tienen que jugar si no se sienten cómodos con la situación.



En realidad, nadie puede obligar a los protagonistas a que se presenten a cumplir sus obligaciones bajo las leyes actuales de salud y seguridad que rigen en el Reino Unido.



"Los jugadores de cada club están en conversaciones con los jefes de los clubes, mientras que la Premier League hace todo lo posible para garantizar que tomen las máximas precauciones de seguridad, aunque es imposible tener una garantía del cien por ciento de que nadie contraiga el virus", asegura la fuente.