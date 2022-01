El curioso caso Cristiano Ronaldo: números implacables, pobre campaña

Cristiano Ronaldo es un obsesivo del rendimiento, el gol, el premio. Y eso es, justamente, lo que lo ha ido convirtiendo, más que en una solución, en un problema.

Del tema se habla básicamente desde 2018, cuando salió de Real Madrid. Y no porque su eficacia goleadora haya mermado por ese cambio o por su edad, sino porque sus equipos posteriores se han convertido más en estaciones para cumplir sus objetivos particulares.



“La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions League el primer año que llegó, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain, y no pude entender qué sucedió. Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo”, dijo nada menos que Gianluigi Buffon, mítico arquero de Juventus, donde el portugués jugó dos temporadas.



Es, un poco, lo que pasa ahora que ha decidido volver al Manchester United, donde casualmente sus números son superlativos pero no así el rendimiento del equipo, que ya despidió a Ole Gunnar Solkskjaer y no acaba de mejorar con Ralf Rangnick.



Cristiano ha hecho 14 de los 29 goles de su equipo en todas las competiciones, un rendimiento que justifica su millonario contrato, pero que no resuelve el supuesto 'polvorín' que es el camerino, en el que, según The Mirror, hay claras diferencias entre los que lo apoyan, con Bruno a la cabeza, y los ingleses, alineados con Harry Maguire, para quienes Buffon tiene razón y las metas individuales del delantero sacrifican a la plantilla.



El exjugador del Manchester City, Trevor Sinclair, aseguró en Talk Sport: "creo que Ronaldo está causando muchos problemas en un club de fútbol. No solo es falta de goles en los últimos tiempos, sino el hecho de que Ole Gunnar Solskjaer se fue, y luego Michael [Carrick] entró y lo dejó por un juego. Siento que ha sido uno de esos fichajes en los que se ve bien, pero está lejos de ser bueno".



Según el exinternacional inglés, Ronaldo no quería ser "segunda guitarra" de Guardiola y por eso no fichó para el City, lo que acabó siendo mejor pues los 'ciudadanos' casi "esquivaron una bala", al verlo irse a la acera roja.



Lo cierto es que los críticos en efecto apuntan a él como gran figura cuando ven la diferencia de 12 puntos que tiene el United, segundo en la Premier League, justamente con su rival de patio. Este lunes el equipo tendrá otra prueba clave para intentar convencer a los que aún dudan: enfrentará a Aston Villa por la FA Cup. Que Cristiano haga goles ya no será suficiente: ahora tendrá que ser un jugador de equipo... como antes.