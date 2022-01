Chelsea vs Liverpool: horario y dónde ver el partidazo de Premier

La Premier League no se cansa de consentir a sus aficionados. Apenas acabaron las fiestas de fin de año y ya se están jugando duelos de primerísimo nivel. Una locura completa.

En la continuación de la jornada 21 que inició este sábado, el duelo más llamativo se jugará en Londres. Liverpool, que no podrá contar con su entrenador Jürgen Klopp, visitará a un tormentoso Chelsea en Stamford Bridge.



Duelo crucial en la pelea por el título. Ambos equipos escoltan al líder Manchester City, razón por la que quien consiga la victoria seguirá en la pelea, mientras que quien caiga podrá despedirse prácticamente del campeonato.



Agéndese con este partidazo:





Chelsea vs Liverpool



Día: domingo, 2 de enero.

Hora: 11:30 a.m.

Canal: ESPN y Star +.



Vea acá todos los partidos del día.