¡No aguantó la presión! Manchester City, eliminado de la FA Cup

El equipo de Guardiola no aguantó la presión de todas las competiciones, Manchester City quedó eliminado en las semifinales de la FA Cup. A manos del Chelsea 1-0, los ciudadanos no pudieron derrumbar la muralla que plantó el equipo del alemán Thomas Tuchel.

Se esfumó el sueño de lograr el póker, al City le resta la Copa de la Liga contra el Tottenham (está en la final), la Premier League, (son líderes) y la Champions League (están en la semifinales y jugarán contra el PSG).



Kevin De Bruyne se marchó lesionado nada más empezar la segunda mitad en el duelo de semifinales de la Copa de Inglaterra contra el Chelsea. El jugador belga del Manchester City hizo un mal apoyo con un tobillo y tuvo que ser sustituido.



El Chelsea le apartó de la fnal de la FA Cup para opositar al primer trofeo de la era Thomas Tuchel, gracias a un tanto de Hakim Ziyech en un encuentro para olvidar (1-0). El marroquí, al contraataque aprovechó un error de Steffen, el meta suplente del City, para destrozar el sueño de los Sky Blues.



La falta de atmósfera en Wembley se notó en un inicio de partido que recordó a la ida de una eliminatoria europea en la que el objetivo de los dos equipos es no encajar. El último partido sin público en Wembley, antes de que vuelvan los aficionados este domingo para la segunda semifinal y la semana que viene con la final de la Copa de la Liga, tuvo 45 minutos de parsimonia.



Una primera mitad insípida, salpicada con una volea mal ejecutada por Ben Chilwell, un disparo desviado de Reece James desde la frontal y alguna parada fácil y aislada de Kepa Arrizabalaga. El encuentro dormitaba con dos equipos que no querían despistarse demasiado rápido y conscientes de que además de los 90 minutos iniciales podría haber hasta prórroga.



Entre la prudencia y seguramente el cansancio de haber tenido que jugar entre semana en Champions League, Chelsea y Manchester City se contentaron con llegar con empate al descanso y sin que las opciones de ninguno de los dos estuvieran mermadas. El Chelsea anulaba al City y los de Guardiola sujetaban a los de Tuchel. Y llegó el mazazo mental para el City nada más comenzar la segunda parte.



Pero no llegó fue el gol. En Wembley murieron sus esperanzas de lograr un póker de títulos histórico. Ahora le quedará cerrar la Premier, la final de la Copa de la Liga la semana que viene y las semifinales de Champions. Tuchel, sin embargo, volverá a este estadio el próximo 15 de mayo para vengar la final que los suyos perdieron el año pasado.