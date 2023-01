Casemiro y su 'dolor de cabeza' en Inglaterra: preocupa en Man. Utd

Así como ven en la foto a Carlos Enrique Casemiro, estará en la próxima fecha como un espectador más en el Old Trafford cuando el Manchester United reciba al líder Arsenal en un partido más que clave para las aspiraciones de Erik ten Hag y sus dirigidos buscando consolidarse en los puestos de arriba. Cuando le iban ganando al Crystal Palace se pusieron a cinco unidades de los 'Gunners' esperando enfrentarlos el domingo 22 de enero.



No obstante, el Crystal Palace igualó sobre el final con gol de Oliseh truncando la ilusión del Manchester United. El conjunto de Mánchester sigue en alza y lo ha demostrado con un notable cambio de cara para estar cerca del Arsenal en los puestos de arriba. Casemiro se ha convertido en una pieza clave del mediocampo, pero no podrá estar en la próxima jornada.

De cara para ese gran encuentro del fin de semana entre el Manchester United y el Arsenal, un entrenador tendrá que replantear, y el otro se alegra por el infortunio que tendrá Erik ten Hag con Casemiro quien no podrá estar en el partido. El volante de marca brasileño vio la tarjeta amarilla contra el Crystal Palace y, sabiendo que estaba apercibido, el ex Real Madrid se vio envuelto en una jugada que lo terminó de condicionar. Como todo no estaba saliendo a la perfección para el estratega neerlandés, el Palace les quitó la ilusión al último momento del juego.



Erik ten Hag arriesgó con Casemiro que estaba apercibido. Si acumulaba una tarjeta amarilla, se perdería el durísimo choque contra el Arsenal del fin de semana. Y así fue en una acción con Wilfried Zaha que terminó significando la amonestación y el perderse la próxima jornada. Durante la transmisión de Sky Sports del juego, Jamie Redknapp mencionó, "hablábamos antes del partido sobre la importancia de Casemiro", además agregó, "que no reciba una amonestación, que no se meta en líos. Le necesitan el domingo. Desde el punto de vista del Manchester United, la noche no pudo haber ido peor. Arteta debe estar bailando en el salón de su casa".