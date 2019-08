Un intercambio bomba cerraría el mercado inglés: ¡Lukaku por Dybala!

El traspaso del verano, si llegara a concretarse, podría ser el canje entre Juventus y Manchester United por dos auténticos pesos pesados.

Según la prensa europea, se está negociando un intercambio entre el belga Romelu Lukaku y el argentino Paulo Dybala, ambos jugadores de gran cartel internacional.



Por Lukaku (26 años), el United pide al menos 85 millones de euros, mientras que Juventus consdiera que 'La Joya' (25 años) no cuesta menos de 100 millones.



¿Cómo sería la operación? Lukaku llegaría a Juventus para ser alternativa a Cristiano Ronaldo y Dybala encajaría en el 4-2-3-1 que manejan los 'diablos rojos' para la próxima temporada. ¿Y quién pagaría los 15 millones de diferencia? Se especula que los italianos incluirían en el negocio al finalista del Mundial de Rusia, Mario Mandzukic (33 años), quien quedaría marginado si el belga firma. El croata está valorado en 25 millones.







Según Corriere dello Sport, el director deportivo de Juventus, Fabio Patraci, está en Londres para hablar con directivos del Manchester United.



El mismo medio dice que Dybala no forma parte del "Proyecto Juventus" de Maurizio Sarri y le buscan salida, pero hay un problema: el argentino no quiere irse de Juventus. Tan inseguro está de ir a la Premier League que habría pedido un salario exorbitante para obstaculizar la operación: ¡diez millones de euros por temporada!



Otro asunto a resolver es que Lukaku fue tentado primero por Inter de Milán y sería su plan A, antes que 'la Juve'. El equipo de Milán llegaría incluso a ofrecer 83 millones de euros para precipitar la operación. Cabe recordar que en la Premier no hay cláusulas de rescisión y eso obliga a negociar cada salida.



Los gestores trabajan a marchas forzadas pues el próximo 8 de agosto cierre el mercado en Inglaterra.