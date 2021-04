Inofensivo Everton, con James, suma poco en Premier: ¡así no rinde!

Una decepción más. Así culminó la jornada Everton en su visita a Brighton, aunque sumó de visitante: de a un punto es difícil aspirar a algo importante, más cuando se pasa casi todo un partido sin generar opciones de gol.

Brighton igualó con Everton 0-0 y no estuvo mal, pero para los 'blues' que venían de igualar en casa es un empate que sabe a poco.



Esta vez se acercó con paciencia el dueño de casa al arco rival, alcanzó a inquietar en los primero 20 con Lallana, Moder y el inquieto Bissouma, pero sin llegar a concretar una opción clara de gol, mientras Everton esperaba un poco, aguantaba y solo destacaba un tiro desviado de James y una viveza de Richarlison que por poco obliga al error del portero Sánchez antes de la media hora.



Salvaba Mina a la peligrosa llegada de Maupe a los 31 y se exigía ante las llegadas constantes, aunque no suficientemente punzantes, de Brighton.



Un susto tremendo daba Bissouma al tomar un rechazo defectuoso de Keane y armar una chilena que se fue apenas por arriba.



Otra vez más era Maupe, en el complemento, el que se animaba con un remate desviado superando a Keane y otro más a los 75, sin suficiente dirección. Para rematar, Mina salió lesionado a los 58, aparentemente otra vez por molestias en el aductor.



Por fin se acordó del arco contrario Everton, un intento de James que no conectó Sigurdsson pero sí Davies, cuya finalización fue desviada.



Y se iba el tiempo, a pesar del buen intento de Iwobi a los 89, sin que apareciera la magia de James o de alguien en Everton, mientras había poco premio para un local que mereció más, pero fue incapaz de finalizar lo que generó.



Fallaron todos: los atacantes de Everton, Richarlison y Calvert-Lewin que sumaron dos juegos desconocidos; James y Sigurdsson que no generaron prácticamente nada, hasta Davies que tuvo dos opciones y falló siempre, aunque no era el llamado a definir.



Mucho trabajo para Everton, qeu sumando de a uno no va a llegar a la meta de la Champions.