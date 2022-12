Minutos de Dávinson y sufrimiento: Brentford sorprendió a Tottenham

El 'boxing day' fue todo menos un regreso feliz a la competencia para Tottenham, que dio un par de descansos y lo pagó caro contra Brentford,

Por increíble que parezca, el equipo más débil estuvo arriba en el marcador por mucho tiempo en el juego y en un pestañeo regaló su ventaja, lo que aprovecharon los 'Spurs' para lograr un trabajado y casi sufrido empate 2-2.

​

​A los 14 minutos un mal retrceso de la zaga sin Dávinson y un lindo centro acabó en una débil reacción del portero Forster y en el 1-0 parcial de Janelt que devolvió el grito sagrado a la Premier League, en pausa por el Mundial de Catar. ¿Habría sido distinto con Dávinson Sánchez? Conte eligió no saber.



A la hora de la reacción tampoco estuvieron finos los Spurs en la primera etapa, con un Kane que parecía arrastrar algo de cansansio de Catar 2022 y alguna escaramuza del coreano Son, otro mundialista.

A los 42 por poco se amplía la ventaja cuando Toney sorprendió otra vez a una débil zaga visitante y desde el medio campo metió un carrerón hasta castigar al portero, pero la acción se anuló por fuera de juego. Lástima, era un golazo.



Parecía que el complemento sería más de ese juego enredado y difuso de los Spurs hasta que Harry Kane, el de siempre, traj la calma: a los 65 minutos aprovechó un lindo centro al segundo palo y de cabeza castigó. Faltarían solo 5 minutos más para salir del apuro, pues a los 71 Hojbjerg quien metió un riflazo en el área para el 2-2 que amenazó con remontada.



No ocurrió porque Brentford, consciente de sus errores, metió cambios para defender el unto y tuvo incluso alguna opción más.



El colombiano Dávinson Sánchez arrancó de suplente pero ingresó a los 67 minutos, con un balance aceptable, sin complicaciones en el área propia y hasta con un gran remate a los 82 que pudo ser el gol de la victoria.

Tottenham suma 30 unidades y defiende su cupo directo a Champions en la tabla de posiciones (M. United está a 4 unidades, Liverpool a 8), a la espera de los resultados finales de este intenso 'boxing day'.