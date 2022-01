¡No pasará ni un día sin trabajo! Selección le apunta a Guardiola

Todos quieren con Pep Guardiola y eso está sobre diagnosticado. Pero ¿con quién quiere Guardiola? He ahí la cuestión.

El actual DT de Manchester City anunció desde el año pasado que una vez concluya su contrato, en el año 2023, no continuará en el club. Y eso les dio esperanzas a sus muchos pretendientes.



Lo que sí ha deslizado es que su intención es apuntarle a una selección nacional, donde encontraría nuevos retos que ya no le ofrecen los clubes.



Los rumores se dispararon en su momento y apuntaron a Brasil, aunque de eso nunca se volvió a hablar.



Hasta ahora, claro, cuando el diario The Mirror reveló que hay un equipo que podría calzarle a la perfección al exitoso DT y que iría por él después del Mundial de Catar 2022.



Se trata de la selección de Países Bajos, que estaría haciendo estudios para el final de la etapa de Roberto Martínez al frente del equipo y estaría encantada de ver en su banquillo a Guardiola. A su favor, que él mismo ha reconocido la influencia de la escuela holandesa en su formación como entrenador, que es un alumno aventajado de la escuela de Cruyff en FC Barcelona y además actualmente dirige a una de las figuras de la selección, Kevin De Bruyne.



¿Elegirá seguir allí su camino? La verdad es que suena más aterrizada que la versión de verlo dirigiendo una eliminatoria suramericana.