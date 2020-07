Arsenal pisó fuerte y mostró jerarquía: 2-0 al City y a la final de FA

Arsenal, totalmente diferente, totalmente distinto, tuvo uno de sus mejores partidos en lo que lleva de la temporada y le ganó 2-0 en la semifinal a Manchester City, por lo que ahora jugará la final de la FA Cup.



Un doblete y un gran partido de Aubameyang le dieron el triunfo al conjunto de Londres, que sigue peleando por un puesto internacional en la Premier League, pero sigue lejos. Ahora, se le abrió la posibilidad por medio de la FA.

Desde muy temprano, el conjunto gunner mostró su poderío en el ataque. Aubameyang recibió un centro milimétrico por parte de Pépé y puso el 1-0 a favor de Arsenal, que hacía ver mal al equipo dirigido por Pep Guardiola y Juan Manuel Lillo.



Desde allí, el club de Londres se metió en su campo y seguía esperando por un contragolpe que le ampliara la ventaja. Hubo oportunidades, pero Lacazzete y Aubameyang no podían sumar al marcador.



El Manchester City intentaba, pero tampoco encontraba un hueco en la defensa comandada por David Luiz, brasileño criticado que jugó uno de sus mejores partidos. De Bruyne buscaba y remataba desde afuera del área, pero el guardameta Emiliano Martínez tuvo su noche soñada y sacó cualquier balón que peligrara su pórtico.



El arquero argentino sacó cada uno de los remates del City. Mahrez tuvo una gran oportunidad en el área, pero Martínez atajó con una gran volada. Sterling era el 'terror' en la defensa y seguía en búsqueda del empate, pero el portero no cedió.



La segunda mitad fue más de lo mismo, pero con un Manchester City que vació su banco de ideas ofensivas y no encontraba un hueco en la sólida defensa, que por fortuna, tuvo el Arsenal.



Luego, al minuto 70, Aubameyan recibió un gran pase del lateral Tierny y quedó solo frente al arco para sentenciar el partido y poner el 2-0 a favor del club de Londres. ¡Doblete y festejo!

Así terminaron las cosas y Arsenal se quedó con el pase a la final de la FA Cup. El club gunner, más allá del resultado, mostró un buen juego y ahora espera su rival, que saldrá de Chelsea-Manchester United, partido de este domingo. El City, mucho por corregir para su próximo partido: Real Madrid en Champions League.