¿Pudo evitarlo Díaz? Errores condenaron a Liverpool contra Arsenal

Pasaron 15 jornadas para ver caer al equipo de Klopp. ¡Lo que son 15 fechas en una Premier League! Pero pasó y se debió, en gran medida, a errores propios.

Arsenal derrotó por 3-1 a un Liverpool batallador pero muy ineficaz, que tuvo a Luis Díaz como inicialista, pero que no pudo revertir la suerte en el esperado cruce de punteros de la mejor liga del mundo. Pudo hacerlo mejor el colombiano, pero el equipo entero sufrió y pagó caro cada error.

​

El resumen del primer tiempo se puede hacer en un dato: el equipo de Klopp no hizo ni un tiro al arco a pesar de una posesión del 54 por ciento, mientras que el local hizo 4 y embocó uno, luciendo siempre amenazante ante las muchas fallas defensivas de su rival.



En eso se basó el juego de Arteta: intensidad en la recuperación, líneas muy adelantadas y ataque constante a espaldas de Alexander-Arnold para dejar mano a mano a Konaté y vencerlo en el duelo hombre a hombre. Así llegó el primer gol del compromiso, a los 14 minutos, tras una pérdida del lateral derecho en el medio campo, gran remate de Havertz y en el rebote, siempre al acecho, el veloz Saka.



El problema es que de ahí en más fue un juego confuso para Díaz y los suyos, imprecisos en el pase y erráticos en la decisión final a pesar del gran despliegue físico. Por fortuna, el colombiano echó mano de la fortuna y rescató a los suyos justo antes del descanso, cuando ingresó al área y metió un puntazo cayéndose y puso la pelota en el camino de Gabriel, quien no pudo evitar el autogol para el 1-1.



Y fue una alarma, felizmente, par los dos equipos: salió más ambicioso Liverpool, liderado por Díaz, y respondió Arsenal con la salida de Odegaard, quien en un tiro libre para Gabriel por poco hace diferencia. Eso sí, parecía más clara una jugada que el VAR examinó como posible penalti de Mac Allister sobre Havertz, en la que en realidad no había nada.



Pero lo que no se puede evitar es el error, ese que le da al fútbol su carácter de impredecible: lo cometía primero Van Dijk, que perdía el duelo personal, y luego Allison Becker con una inexplicable y precipitada salida que dejaba el arco solo para el 2-0 de Martinelli, a los 67 minutos.



Con el argentino se quiso igualar por la vía de la media distancia pero faltó precisión, con Díaz por izquierda se intentó poco tras el intenso desgaste, con el recién llegado Núñez (suplente) se quiso hacer más diferencia pero el tiempo se iba sin tiempo y, lo que es peor, sin ocasiones claras para empatar, mientras que en campo propio se exponía a los contragolpes y a más equivocaciones fatales.



Se fue expulsado -justamente- Konaté a los 87 y entonces un nuevo error de Alisson Becker en el mano a mano con Trossard a los 90+2 y la pelota se le metió entre las piernas. Todo mal en una noche muy oscura.

Ahora Liverpool mantiene el liderato pero ya solo a dos puntos de Arsenal, mientras Manchester City, a 5 unidades de la punta, sonríe.