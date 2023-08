Al Nassr va por figura de Manchester City: habría acuerdo entre clubes

Manchester City ha mantenido la base del equipo que ganó el triplete la temporada pasada. No obstante, eso no ha impedido que haya refuerzos y salidas del cuadro ‘citizen’.



En cuanto a los arribos, los celestes se han reforzado con Mateo Kovacic y Josko Gvardiol y en salidas han visto la marcha de Benjamin Mendy, Ilkay Gundogan, Riyadh Mahrez y ahora se les puede unir Aymeric Laporte.



El central zurdo ha perdido terreno en el equipo y con la llegada de Gvardiol y el salto de calidad de Nathan Ake y Manuel Akanji, no tiene garantizado que vaya a ver minutos por lo que está con pie y medio fuera del equipo.

De acuerdo, con el medio Manchester Evening News: “El Manchester City ha aceptado una oferta por Aymeric Laporte que allana el camino a su tercera salida del verano. El club saudí Al Nassr ya tiene vía libre para negociar con el jugador, con la esperanza de convencerle para que abandone el club ganador del triplete en busca de un nuevo reto”.



De igual manera, el medio The Athletic señala que el zaguero que juega con la Selección de España está abierto a la posibilidad de trasladarse a la liga de ese país.



A Laporte le restan dos años de contrato en el City y en el club ven con buenos ojos su salida para rescatar algo de dinero tras las inversiones hechas por el club en el mercado.



Vale señalar que Laporte, de marchar a Al Nassr, se encontrará con un plantel lleno de figuras ya que allí se encuentran nombres como los de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Alex Telles entre otros.