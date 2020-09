Everton desata la furia de Mourinho: acusa de perezosos a jugadores

Está fresca en la memoria la imagen de José Mourinho en el documental de Amazon sobre Tottenham, criticando a Dele Alli de manera directa y sin eufemismos, cuestionándolo por su cuidado y su disciplina fuera de las canchas.

Mourinho fue visto dos veces llamando a Alli "vago" durante la serie 'Todo o nada' de los Spurs y después del debut con derrota en la Premier League en casa, a manos del Everton, de James y Yerry Mina, no son pocos los que vuelven sobre esa crítica.



"Fuimos perezosos en la presión. Eso es una consecuencia de la mala condición física, la mala pretemporada. Algunos jugadores ni siquiera tuvieron una pretemporada... Algunos jugadores tenían un estado de ánimo equivocado. No quiero hablar de eso, no estoy seguro", dijo, al ser preguntado justamente por la sustitución de Dele Alli



"Tuvimos dos días con todos. Dos días antes del partido no es donde se puede trabajar demasiado.



"Estoy decepcionado con mi equipo. Mi mensaje está dentro (del vestuario)", añadió.



Lo bueno, en medio de todo, según Mourinho, es que al menos ya se puede enojar sin tener las cámaras sobre él: "Estoy tan feliz de no tener más Amazon porque estas cosas pueden quedarse entre nosotros".