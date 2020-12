El campeón mundial que pide pista en Everton: 'Ancelotti me conoce'

Carlo Ancelotti examina sus puntos altos y bajos y explora el mercado con tal de fortalecer al Everton, incluso este mismo invierno.

Y en el panorama parece estar la necesidad de sumar talento creativo, rumor que llegó a oídos de un campeón mundial, quien además ya estuvo con Ancelotti en el Real Madrid.



Se trata de Sami Khedira, quien hace un par de semanas suena para el Everton y no oculta sus ganas de hacer un movimiento así desde Juventus, donde hace tiempo que no cuenta.



El alemán habla con claridad sobre su relación con Ancelotti: "hablamos por teléfono y nos escribimos. Conoce mi situación. Podría podría terminar siendo un club completamente diferente. Incluso fuera de Inglaterra".



Lo que más desea es volver a sentir útil: "estoy abierto a un nuevo desafío deportivo. Lo he pasado mal y quiero volver a jugar al fútbol, luchando por los tres puntos semana tras semana. Eso es lo que anhelo".



Khedira suena para Stuttgart en su país pero podría también, como dijo, recalar en un equipo joven en el que puede aportar su experiencia.