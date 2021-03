Mourinho le dio último empujón: Bale anuncia decisión sobre su futuro

Para todos era un experimento que, al final, salió mal. O bueno, casi. Porque, al parecer, a Gareth Bale le quedó algo bueno del que será un muy corto paso por el Tottenham antes de regresar al Real Madrid.

Así lo admitió por primera vez, en una entrevista en la que quiso ver el vaso medio lleno: "no es una distracción para mí entrar en la Eurocopa. La principal razón por la que vine a los Spurs este año fue que, ante todo, quería jugar al fútbol, al entrar en la Eurocopa quería estar en forma. El plan original era solo hacer una temporada en los Spurs, luego, después de la Eurocopa, todavía me queda un año en el Real Madrid y mi plan es volver. Eso es todo lo que he planeado para ser honesto".



Fin de la especulación. Bale sabría desde el comienzo que no se quedaría en Londres, independientemente de sus resultados, que a decir verdad no fueron los esperados, pues en 25 juegos marcó 10 goles y tuvo más inconsistencias que otra cosa en el regreso a suelo británico.



Tampoco es que haya tenido un ambiente muy sencillo pues con José Mourinho se pasa de lo memorable a lo lamentable en un pestañeo. El portugués acusó al galés, entre otros, de esconderse en la derrota 2-1 en el derbi del norte de Londres ante el Arsenal el 14 de marzo y el fin de semana, tras la victoria contra Aston Villa (0-2) lo condenó al banquillo, lanzando indirectas sobre falta de humildad y compromiso.



Total, Bale, que no contaba para Zidane en Real Madrid, tendrá que volver a cumplir su contrato y prepararse para una temporada en la que, de no encontrar destino o acuerdo con la casa blanca, se dedicará a contar billetes mientras, a los 31 años, ve pasar sus últimos años de buen fútbol frente a la ventana...