Robo a Dele Alli en su casa, con su familia, alerta a otros jugadores

Los futbolistas en Reino Unido están, necesariamente en alerta, tras conocer los detalles del robo a la mansión de Dele Alli, donde estaba con su familia, un hecho que no es aislado y ha afectado a otras figuras.

En una entrevista con el programa 'Good Morning Britain', el compañero y amigo de la selección inglesa del afectado habló de como están todos en casa tras el terrible suceso.



"Le envié un mensaje de texto después de que sucedió y parecía estar bien. Obviamente, cuando sucede algo así, supongo que estarías un poco conmocionado y creo que estaba un poco enojado", contó.



"Pero él me dijo que obviamente lo más importante era que estaba bien, que su familia estaba bien, que nadie estaba herido ni nada de eso", añadió.



Kane comentó que "es algo horrible de escuchar, especialmente cuando es alguien cercano a ti, uno de tus buenos amigos" y dejó abierta la duda que queda para otras figuras como él, reconocidas por sus altos ingresos y el lujo con el que viven.



"Supongo que es una de esas cosas ... te despierta aún más para asegurarte de estar lo más seguro posible en tu hogar, haciendo todo lo posible para asegurarte de que cosas como esas no vuelvan a suceder", dijo.



Kane tiene una preocupación que es creciente pues el caso de Dele Alli no es aislado, ya que recientemente se informó de otro millonario asalto a la casa de Frank Lampard, entrenador del Chelsea, también en el norte de Londres, así como a la casa del fallecido dueño del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha.



Las autoridades, en este último caso, reportaron que una misma banda, especializada en asaltos a propiedades de millonarios.