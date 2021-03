Prioridad de Everton con James: 'debe estar feliz cuando va al campo'

El universo parece otra cosa distinta cuando se cruza el océano: en Inglaterra se ocupan de las personas como prioridad y en este lado del mundo de los números casi como única medida.

Debe ser por eso que cuando James Rodríguez habla de su adaptación a Everton afirma que ha sido de lo más natural, que lo tratan como a un hijo, que puede ser su lugar en el mundo, finalmente.



Lo ha dejado claro Davide Ancelotti, hijo del DT y asistente técnico, al responder la duda puntual sobre la recuperación del zurdo: "creo que lo principal con este tipo de jugadores es lo que acabas de decir: haz que se sienta cómodo, que encaje en un sistema, y para hacer eso tiene que saber cómo funciona y qué tiene que hacer por el equipo. Pero lo primero es hacer que este tipo de jugador se sienta cómodo en la posición que juega y que exprese el talento que tiene", dijo Ancelotti Jr.



Nótese que no habla de jugar un mínimo de minutos, dar una cuota específica de asistencias, anotar una cantidad fija de goles. Habla de darle un buen entorno como prioridad: "por supuesto, puedes enseñarles. Por supuesto, puedes darles indicaciones sobre el estilo de juego del equipo y lo que quieres de ellos en diferentes situaciones para que cada jugador pueda aprender hasta el final de su carrera. Pero eso no es lo más importante, lo más importante, de nuevo, repito, es el sentimiento. Tiene que ser positivo y tiene que estar feliz cuando sale al campo", insistió.



Después ocurre que un jugador como James juega 21 partidos en toda la temporada a pesar de dos bajas largas por lesión, que hace 5 goles y da 8 asistencias. Es la consecuencia y no al revés.



James, para tranquilidad de Everton, se entrena con total normalidad hace seis días, después de poco más de un mes de ausencia, acordada con 'papá Ancelotti', para una recta final de la temporada que arranca el próximo 5 de abril, contra Crystal Palace. ¿Jugará? Solo se decidirá horas previas al duelo. En teoría, debería regresar.



Entre tanto, en el cuerpo técnico y en medios como Liverpool Echo, no pierden ocasión para valorarlo: "¿han mejorado Allan y James al Everton? Definitivamente. Si pueden mantenerse en forma de manera constante al final de esta temporada y en la próxima campaña, su impacto podría ser aún mayor", afirmó el diario.