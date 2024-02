De Gea encabeza: los jugadores libres más valiosos del mercado

Las principales ligas de Europa han cerrado su ventana de fichajes en este verano y hubo muy pocas incorporaciones que no deslumbraron o rompieron el mercado de algún campeonato.

Tras los pocos fichajes, hubo mucho futbolista que quedó sin equipo y ahora deberán esperar hasta final de temporada para resolver su futuro o tener que ir a una liga no tan codiciada para continuar su carrera.



El portero español David De Gea es uno de los que encabeza la lista de los jugadores más valiosos que quedaron libre en el mercado y todo debido a que salió del Manchester United tras decidir no aceptar las condiciones del club inglés.



De Gea está cotizado en unos 8,0 millones de euros y según datos de Transfermarkt, hay más de 15 jugadores que están sin equipo con un valor de más de 2 millones de euros.



Otros de los jugadores destacados que no lograron ubicarse son el mexicano Carlos Vela (2 millones de euros) y el español Juan Mata (1 millón de euros), quienes no lograron tener la posibilidad de ubicarse. Además, son veteranos y eso podría ser determinante para que no hayan fichado por algún club.



Top 10 de jugadores libres más valiosos:



David De Gea – 8 millones de euros

Xeka – 5 millones de euros

Jairo Torres – 3,5 millones de euros

Anwar El Ghazi – 3 millones de euros

Kellyn Acosta – 3 millones de euros

Hélder Costa – 2,8 millones de euros

Arber Zeneli – 2,5 millones de euros

Renyer – 2,5 millones de euros

Robert Muric – 2,5 millones de euros

José Campaña – 2,5 millones de euros