Ronaldinho abre debate: 'No digo que Messi es el mejor de la historia'

Una declaración de una leyenda sobre Lionel Messi abre un debate que no es nuevo pero que promete ser apasionante: ¿es Messi el mejor futbolista de la historia?

El protagonista de turno es nada menos que el campeón mundial Ronaldinho, quien además fue el guía del argentino a su llegada al primer equipo del FC Barcelona.



El primero era la figura, el segundo apenas despuntaba. Esa amistad perdura en el tiempo pero no tiene nada que ver con la opinión del brasileño, para quien las comparaciones, más que odiosas, pueden ser injustas.



Al ser indagado por el sexto Balón de Oro de Messi, Ronaldinho dijo: "Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia... Ahí están Diego Maradona, Pelé, Ronaldo... No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época".



El astro brasileño hizo su declaración en un partido de exhibición en el Estadio Centenario de Morelos de México, junto al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, este último actual Gobernador del estado.



La polémica ya se armó en distintos medios del mundo y este es su momento de sumarse a la discusión: ¡vote!