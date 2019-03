El arrepentimiento de Centurión por lo ocurrido con Eduardo Coudet

Bajado a entrenar con reserva y con mínimas posibilidades de continuar en Racing, Ricardo Centurión no disfruta de un buen momento futbolístico. El atacante, quien fue relegado del primer equipo tras empujar a Eduardo Coudet, entrenador de la academia, se muestra arrepentido por lo ocurrido y aunque en días anteriores tuvo un fuerte cruce con la prensa, en esta ocasión se mostró más reflexivo, en diálogo con Fox Sports.

Cuestionado por lo que será su futuro y siendo consciente de que en Racing tiene las puertas cerradas para continuar ahí, tal como se lo manifestó la dirigencia, aseguró: “La vida sigue y mi carrera sigue, si no es en Racing será en otro lado, pero tengo que ser feliz, adentro de una cancha de fútbol”.



Y posteriormente, pensando en lo ocurrido con Eduardo Coudet, quien fue uno de los que pidió por su regreso a la academia, se mostró arrepentido: “Si pudiera volver el tiempo atrás, pondría pausa en el túnel del Monumental, fue un impulso que no tendría que haber ocurrido y menos con una persona que me había bancado muchas cosas y se debe sentir dolida”.