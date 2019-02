Centurión, el hombre problema del fútbol argentino: aquí sus polémicas

Ricardo Centurión no ha cambiado su mentalidad y ha sido un problema para el fútbol argentino y sus clubes, principalmente Racing y Boca Juniors. El futbolista volvió a tener una polémica y está vez le costó el puesto en el equipo. Eduardo el 'Chacho' Coudet sufrió un empujón del '10' de la academia, lo que significó una falta de respeto para el entrenador, que decidió sacarlo de su plantel.



Aquí, todas las polémicas del jugador:

Choque en su auto en 2016

El jugador se estrelló a altas horas de la noche y huyó del lugar.

Así quedaron los autos. Foto: Archivo particular

Problema en el hotel con jugadores de Boca

El 'Ricky' fue captado por una cámara del hotel, notablemente alterado, en problemas con sus compañeros. Tanto así, que Pablo Pérez y Darío Benedetto tuvieron que controlarlo para evitar inconvenientes mayores. Tanto así, que tiempo después tuvo un problema en un boliche, en Buenos Aires, y fue lo que finalizó el contraro con el conjunto xeneize.

Denuncia por violencia de género

Su ex pareja lo denunció por violencia. "Me astilló tres dientes y me ahorcó", dijo la mujer.

Fotos polémicas

El futbolista, además de sus tatuajes de armas de fuego, posaba con estas en fotos y fue tema de discusión para el fútbol argentino.

El futbolista posaba con armas de fuego. Foto: Archivo particular El futbolista posaba con armas de fuego. Foto: Archivo particular

Palabras para Angelici

Tras su salida de Boca, el jugador 'tiró' contra el presiente del club y luego borró los mensajes.

Estos fueron los mensajes del '10'. Foto: Archivo particular

Intento de soborno y problemas con policía de tránsito

El jugador fue detenido por pasarse tres semáforos en rojo, pero se negó a hacerse la prueba de alcoholemia e intentó sobornar al oficial.

Al banco por llegar ebrio a un entrenamiento

Se había dicho que el jugador no iba a estar en un partido con Racing, vs. Tucumán, por un problema físico. Sin embargo, Víctor Blanco, presidente del club, salió a desmentir tal cosa y dijo que, "Centurión tomó demasiado. No llegó al entrenamiento del sábado como se debía".

Gestos a River Plate en el Monumental

El argentino tuvo un problema con Enzo Pérez y salió expulsado en la Copa Libertadores. Además, hizo gestos cuando se estaba yendo, recordando su paso por Boca, cuando anotó un gol.

Empujón a Coudet

Centurión, finalmente, tuvo problemas con su entrenador en Racing. El argentino no fue inicialista contra River y, cuando iba a entrar, no se dejó hablar de su técnico y empujó a Coudet. Dejando como resultado que el 'Chacho' lo sacara del plantel.

