Habrá acción de la buena: repase la agenda del fin de semana

Este 24 y 25 de febrero habrá mucha acción en el fútbol mundial. Las grandes ligas de Europa, la Liga Betplay, la Copa Oro W y el superclásico en Argentina será lo más importante a ver en este fin de semana.



Durante la jornada del sábado destaca el choque entre Patriotas y Millonarios por Liga Betplay que cerrará la fecha 8 del torneo colombiano y también resalta el partido entre Alianza FC y Medellín, dos equipos que quieren subir más posiciones.



Además, destaca el choque de la Selección Colombia femenina ante Brasil por la segunda fecha de la Copa Oro W. Este duelo cerrará la jornada sabatina ya que se jugará a las 10:15, hora colombiana.

Por su parte, el domingo resalta el choque por la final de la Carabao Cup entre Chelsea y el Liverpool de Luis Díaz en el estadio de Wembley. Este será el segundo torneo que se define en esta temporada en Inglaterra.



En Liga comenzará la fecha 9 con los duelos de tres grandes del país como lo son América, Nacional y Junior que se medirán a Jaguares, La Equidad y Pereira, respectivamente.



Finalmente, destaca el desarrollo del Superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors, choque en donde habrá importante presencia colombiana.



Agenda del fin de semana del 24 y 25 de febrero



Sábado 24



Liga BetPlay



Patriotas vs. Millonarios

8:20 p.m.

Win +

Alianza F.C. vs. Medellín

6:10 p.m.

Win +



Bundesliga

Bayern Múnich vs. RB Leipzig

12:30 p.m.

ESPN 2



Liga de España

FC Barcelona vs. Getafe

10:15 a.m.

ESPN 2

Atlético de Madrid vs. Almeira

1:00 p.m

ESPN 2



Premier League

Manchester United vs. Fulham

10:00 a.m.

Star +

Bournemouth vs. Manchester City

12:30 p.m.

ESPN

Arsenal vs. Newcastle

1:00 p.m

Star +



Copa Oro W

Brasil vs. Colombia

10:15 p.m.

Star +



Domingo 25



Liga BetPlay

Jaguares de Córdoba vs. América de Cali

4:30 p.m.

Win +

La Equidad vs. Atlético Nacional

6:30 p.m.

Win +

Pereira vs. Junior

8:30 p.m.

Win +



Bundesliga

Dortmund vs. Hoffenheim

11:30 a.m.

Star +



Liga de España

Real Madrid vs. Sevilla

3:00 p.m.

Directv Sports



Carabao Cup

Chelsea vs. Liverpool

10:00 a.m.

ESPN



Liga Argentina



River Plate vs. Boca Juniors

3:00 p.m.

ESPN