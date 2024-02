Dura elección: le preguntaron a Teo cuál es el mejor clásico argentino

Está claro que Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores colombianos más recordados que han pasado en el fútbol argentino, estando en equipos como River Plate, Racing, Rosario Central, y Lanús, teniendo registros de 55 goles 138 encuentros.

Así mismo, el barranquillero habló sobre la fecha de clásicos que se avecina en el campeonato gaucho, recordando todos esos encuentros que jugó cuando estuvo por allá, mencionando que los partidos se vivían de otra forma que cualquier otro.

Teo en entrevista con ESPN habló sobre cuál es su clásico argentino preferido, a lo cual respondió que era bastante difícil reconocer el mejor.

“Estuve en los tres clásicos más importantes del fútbol argentino: River vs Boca - Racing vs Independiente - Rosario vs Newells. Todos son muy desgastantes mentalmente, River vs Boca es muy tenso, sobre todo en las semanas. Después el de Racing vs Independiente porque te marca mucho la carrera. Mientras el de Rosario vs Newells es una locura. Pero el superclásico es partido a parte”, agregó Teófilo en entrevista.