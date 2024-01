Real Madrid le ganó un partidazo a Atlético y peleará por la Supercopa

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizaron este miércoles un choque por la semifinal de la Supercopa de España que tuvo de todo y que terminó con el cuadro blanco como ganador por 5-3.



La primera parte tendría de todo. Atlético comenzó ganando el juego desde la pelota quieta. Antoine Griezmann sacó un centro por la izquierda y Mario Hermoso conectó de gran manera para vencer a Kepa Arrizabalaga.



Unos minutos después, el Madrid pondría el empate con Antonio Rudiger que se alzó entre su marca y conectó un tiro de esquina por derecha para batir la portería de Jan Oblak.

Antes de la media hora, Real Madrid se puso adelante gracias a Ferland Mendy en una conexión con el otro lateral, Dani Carvajal quien sacó un pase al área y allí el francés con un toque sutil descolocó a Oblak que no pudo evitar el tanto.



Atlético no se echó para atrás y en cambio pondría las cosas en tablas de nuevo en una gran jugada individual de Griezmann que burló la defensa blanca y disparó fuerte de derecha para vencer a Kepa.



En la segunda mitad, el cuadro colchonero casi pone el tercero en su cuenta con Samuel Lino. El futbolista aprovechó un error en la mitad de la cancha del rival y sacó un disparo cruzado que apenas rozó el arco merengue.



Real Madrid volvería al arco rival en el minuto 71 con Rodrygo Goes que recibió un balón fuera del área y de media distancia sacó un zurdazo raso que atajó Oblak de gran manera.



En el 78’, Atlético se pondría a ganar gracias a un ‘blooper’ de Kepa quien intentó despejar la pelota con la mano ante un posible cabezazo de Álvaro Morata y allí la pelota le rebotó a Rudiger quien la mandó a su propio arco.



Pese al error de Kepa, el Real Madrid se recompuso y en el 84’ colocó el 3-3 gracias a un latigazo de Dani Carvajal tras una jugada previa llena de rebotes.



Ya en el tiempo suplementario, el cuadro de Carlo Ancelotti encontró el gol para el 4-3 al 115’ gracias a Stefan Savic quien tras un centro de Carvajal el balón le pegó en el pie y eso descolocó a Oblak que vio como la esférica se metió en el ángulo.



En el final y con el Atlético jugado, Real Madrid pondría el quinto en su cuenta con Brahim Díaz que le ganó la carrera a Oblak y remató con la portería sola para definir el encuentro.



Con la victoria, Real Madrid peleará por el título de la Supercopa ante el ganador del choque entre Barcelona y Osasuna que se jugará este jueves en el Al-Awwal Stadium de Riad.





Vea goles del juego entre Real Madrid y Atlético