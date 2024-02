¿Fútbol, asunto de estado? Pelea presidencial entre Milei y Riquelme

Es importante el fútbol en Argentina. Es muy importante, de hecho. Pero ¿tanto como para ser considerado un asunto de estado? En esa línea va el problema que, como en el meme, hay que ser latinoamericano para entenderlo.

Los protagonistas de la pelea de moda son Javier Milei, presidente de Argentina, y Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. ¿Por qué pelean? Por política y por dinero. No por fútbol.



En medios de comunicación y en redes sociales se mandan recados y duras críticas. El fin de semana, por ejemplo, el ex futbolista puso sobre el césped de La Bombonera, antes del partido contra Defensa y Justicia, una pancarta qu decía: “El club es de los socios”.



Era su respuesta a la intención de Milei de que los clubes “puedan convertirse en sociedades anónimas, si así lo quisieran”, tal y como se recogía en el Decreto de Necesidad Urgente (DNU).



Y la respuesta del mandatario fue contundente, pues en su cuenta de X compartió un mensaje de La Macrineta, en la que se compara al dueño del Manchester City con el presidente Boca. “Ganó todo lo que jugó”, “plantel millonario” y “estadio de última generación”, decía del City. Y sobre Boca dijo: “Perdió todo lo que jugó”, “plantel mediocre” y “cancha vieja con arreglos”. “Pero ellos siguen diciendo ‘el club es de los socios’”.



Y así va creciendo la puja entre dos hinchas de Boca, enfrascados en la discusión de poder y de la propiedad del club, el primero representando a un ala de la afición y el segundo a los representantes de Macri, derrotado por Riquelme en las últimas elecciones. De fútbol no habla nadie. Ni siquiera les sirve de excusa...