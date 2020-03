El nuevo destino de Dudamel: así seguiría su carrera como entrenador

Rafael Dudamel no duró mucho en su primera experiencia como entrenador en el exterior. El venezolano duró menos de dos meses a cargo del Atlético Mineiro, de Brasil, y fue destituido por ser eliminado en la Copa Suramericana y la Copa de Brasil.



Sin embargo, la gran imagen que dejó Dudamel dirigiendo a las selecciones Sub-17, Sub-20 y de mayores en Venezuela, hacen de ‘Rafa’ un técnico respetado y querido; muchos clubes le han seguido la pista, así que Dudamel seguiría su carrera como entrenador de clubes fuera de su país.



Es así que un equipo de altura podría contratar a Dudamel en las próximas horas, pues se ha contactado y le ha manifestado las intenciones de tenerlo para este año, así no tenga competencia internacional.



Desde Bolivia se asegura que el The Strongest está muy cerca de cerrar el acuerdo con Dudamel para que asuma como técnico de su primer equipo, tras la renuncia de Mauricio Soria, quien no pudo clasificar al equipo de La Paz a la fase de grupos de la Copa Libertadores.