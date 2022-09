Scholes recordó a Verón en United y lo calificó como un ‘desastre’

El exfutbolista Juan Sebastián Verón es uno de los mejores jugadores que han pasado por el fútbol argentino a nivel mundial, pero también pasó por momentos complicados a nivel deportivo y uno de ellos fue su paso por Manchester United donde llegó con altas expectativas y se quedó corto en rendimiento con los diablos rojos.



Por ello, una de las leyendas del Manchester United recordó el paso de Juan Sebastián Verón por el club y en una entrevista con su excompañero y leyenda, Gary Neville, recordando esa sociedad que armó con el argentino en el equipo de Old Traford, confirmando que fue ‘un desastre’.



“Sí, Verón y yo fuimos un desastre…creo que Anderson y yo lo hicimos una vez. Pero, no, no funcionó. Son muchachos que no se preocupan por defender, no conocen la posición defensiva tan bien. Pero funcionaba mejor con un Michael (Carrick), un Roy (Keane) o un Nicky (Butt)”, mencionó Scholes.



En su paso por Manchester United, Juan Sebastián Verón no tuvo el rendimiento esperado al jugar un total de 81 partidos y anotando apenas 7 goles en dos temporadas con los de Old Traford.