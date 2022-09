Haaland, una máquina goleadora: terrible fallo de Oblak que no perdonó

¿No hay una semana en la que no marque gol? Lo de Erling Haaland ya es de otro nivel. El atacante noruego está a solo 13 goles de convertirse en el máximo goleador de su selección, con apenas 22 años. "Máquina", "bestia", "fenómeno", los calificativos se quedan cortos a la hora de hablar de su imponente registro goleador.



Este sábado marcó con la camiseta de Noruega frente a Eslovenia, por la quinta jornada de la fase de grupos, y aunque no evitó la caída (2-1) de su equipo, sí dejó claro que no perdona una sola oportunidad en el área. Haaland marcó su sexto gol en Liga de Naciones de la UEFA. En la presente edición le había anotado uno a Serbia en la fecha 1, dos a Suecia en su segunda salida, y le repitió la dosis en la cuarta jornada. Un total de 21 goles en 22 partidos con selección.



Este sábado en el estadio Stozice, de Eslovenia, adelantó a su equipo a los 47 minutos, después de un error del arquero Jan Oblak, que jugó la pelota en corto y forzó al error del defensor, quien terminó entregándole la pelota a Haaland. El atacante no perdonó y definió a placer. Al final, el seleccionado local consiguió dar vuelta al marcador.