Los mejores partidos de este sábado 6 de agosto: tome nota y disfrute

Este sábado 6 de agosto el fútbol mundial tiene grandes partidos. El arranque de la Premier League, la Ligue 1 o la Bundesliga, atraen a los aficionados que quieren ver juegos de primer nivel.



En Colombia también hay partidos atractivos, especialmente por uno de los clásicos más tradicionales que se dará este fin de semana.



Estos son los mejores partidos de este sábado 6 de agosto:



6:30 a.m.: Fulham vs. Liverpool (ESPN y Star+) / Premier League

9:00 a.m.: Tottenham vs. Southampton (Star+) / Premier League

9:00 a.m.: Bournemouth vs. Aston Villa (Star+) / Premier League

9:00 a.m.: Leeds vs. Wolverhampton (ESPN y Star+) / Premier League

11:30 a.m.: Everton vs. Chelsea (ESPN y Star+) / Premier League

2:00 p.m.: Clermont vs. PSG (ESPN y Star+) / Ligue 1

6:10 p.m.: Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional (Win+) / Liga BetPlay

6:30 p.m.: Sao Paulo vs. Flamengo (Star+) / Brasileirão

8:15 p.m.: Millonarios vs. Cali (Win+) / Liga BetPlay