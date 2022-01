¡Locura! Perla de Palmeiras que valdrá más de 110 millones de dólares

¿Quién dijo que en territorio sudamericano no hay millonarias ventas a Europa?



Palmeiras estudia incluir en el primer contrato profesional de Endrick, la última joven promesa del fútbol brasileño, una cláusula de rescisión de unos 615 millones de reales (112 millones de dólares), según informó este miércoles el portal Lance!

Endrick Felipe Moreira de Sousa es un joven delantero de 15 años que ha llamado la atención de los grandes clubes europeos, después de su brillante actuación en la "Copinha de Sao Paulo", el torneo júnior más importante de Brasil.



Natural de Brasilia, el atacante zurdo marcó seis goles, uno de ellos de espectacular chilena desde fuera del área, a lo largo de esta competición que es seguida de cerca cada año por los ojeadores de las grandes potencias del fútbol mundial.



El próximo 21 de julio, cuando cumpla 16 años, Endrick firmará su primer contrato como jugador profesional del Palmeiras, en cuyas categorías inferiores juega desde 2017. "Como una forma de no perder al joven para el mercado europeo" a las primeras de cambio, "las negociaciones apuntan a una cláusula de rescisión de más de 100 millones de euros (unos 615 millones de reales)", aseguró 'Lance!'.



Con ese valor, Palmeiras espera ahuyentar por unos años a los gigantes europeos, que, a priori, no desembolsarían esa enorme cantidad de dinero por un jugador suramericano todavía en formación, de acuerdo con el citado medio.



Endrick sólo podría poner rumbo a Europa con 18 años, pero los clubes europeos acostumbran a cerrar acuerdos con los tutores y representantes de esas jóvenes promesas antes y dejarlos en sus países de origen hasta alcanzar dicha edad. Así ocurrió en los casos de los delanteros brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, hoy jugadores del Real Madrid.