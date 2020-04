¿El costo de ser rico? Bayern multa a una figura por ir en un McLaren

Kinglsey Coman, jugador del Bayern Múnich, recibió una insólita multa luego de regresar a los trabajos de entrenamiento en su club, que reinició actividades esta misma semana.

Según el diario alemán ‘Bild’, la multa se originó debido a que el futbolista llegó a la práctica en un lujoso auto que no debía, pues el club tiene un contrato de patrocinio con Audi.



Coman arribó al entrenamiento en un McLaren 720 S, cuando lo debió hacer en un Audi. El jugador del Bayern se excusó y explicó la razón por la que no llegó a la práctica en el automóvil que era.





“Quiero disculparme con el club y con Audi por no haber ido a entrenar en el coche que debía. El Audi tenía un retrovisor dañado. De todos modos, fue un error”, dijo en el diario alemán.